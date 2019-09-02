Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 15:47
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Первая реформа нового Кабмина: у полиции забрали часть функций

Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции.

Об этом в понедельник, 2 сентября, написал в Twitter министр МВД Украины Арсен Аваков.

"Правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передачу наших специалистов в Службу финансовых расследований. СФР станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств", – написал глава министерства.

Новости
Заберет часть функций СБУ: у Зеленского рассказали о создании важного ведомства

В комментариях он добавил, что сокращение "экономических" функций будет и в других ведомствах.

"Создание Службы финансовых расследований, которую МВД системно инициировало еще с 2017 года, выходит на практический уровень. Сейчас алгоритм согласован с Минфином и утвержден постановлением Кабмина. При создании Службы финансовых расследований должны быть ликвидированы профильные подразделения ДФС и СБУ. МВД уже ликвидировало Департамент защиты экономики в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями!" – написал Аваков.

В Нацполиции ликвидировали Департамент защиты экономики

В Нацполиции ликвидировали Департамент защиты экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%, появится миллион рабочих мест и будет отремонтировано 24 тыс. километров дорог. Такое задание поставило перед собой новое правительство, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В Верховную Раду внесли законопроект №1208 о Бюро финансовых расследований.

В Украине налоговая амнистия, которую предлагала провести команда президента Владимира Зеленского, возможна по сценарию одноразового декларирования.

Команда президента Украины Владимира Зеленского собирается легализовать игорный бизнес до конца 2019 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Служба финансовых расследований
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
15
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дидюк Олексій
Дидюк Олексій
Знову показуха. Якщо є бажання створити дійсно новий незалежний орган то у нього ні в якому разі не можна брати колишніх співробітників МВС. Вони принесуть із собою "топорний" "ментовський" стиль роботи і більше нічого.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
Это мне! И это мне1 И это снова мне! Я себя не обделил?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...