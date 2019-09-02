Первая реформа нового Кабмина: у полиции забрали часть функций

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент защиты экономики Нацполиции.

Об этом в понедельник, 2 сентября, написал в Twitter министр МВД Украины Арсен Аваков.

"Правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передачу наших специалистов в Службу финансовых расследований. СФР станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств", – написал глава министерства.

В комментариях он добавил, что сокращение "экономических" функций будет и в других ведомствах.

"Создание Службы финансовых расследований, которую МВД системно инициировало еще с 2017 года, выходит на практический уровень. Сейчас алгоритм согласован с Минфином и утвержден постановлением Кабмина. При создании Службы финансовых расследований должны быть ликвидированы профильные подразделения ДФС и СБУ. МВД уже ликвидировало Департамент защиты экономики в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями!" – написал Аваков.

Уряд @Kabmin_UA підтримав ініціативу @MVS_UA про ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі @NPU_GOV_UA і передачу наших фахівців в Службу фінансових розслідувань. СФР стане аналітичним центром, що залучить кращі кадри з усіх відомств. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2019

В Нацполиции ликвидировали Департамент защиты экономики

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