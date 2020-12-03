Перевод генерации на биржевые аукционы не будет способствовать конкуренции – ЭРУ

Марина Погорилко Рынки и компании 20:52, 3.12.2020

Обязательства для генерирующих компаний продавать электроэнергию через электронные биржевые торги не будет способствовать повышению конкуренции на рынке.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на слова управляющего партнера компании "ЭРУ Групп" Ярослава Мудрого.

"Вопрос не в том "Где?" продавать электроэнергию, а какие применять методы и принципы, чтобы условия тендеров не отсекали 90% потенциальных покупателей / участников. Можно выйти из 1 ГВт и продать в одни руки, а можно лотами по 50 МВт и создать конкуренцию", – цитирует издание слова Мудрого.

Ранее в. о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что Минэнерго предлагает в 2021 году ввести обязательства для всех генерирующих компаний (с частными включительно) продавать электроэнергию по двусторонним контрактам исключительно через электронные биржевые площадки.

По мнению и.о. министра, такой шаг как будто будет способствовать повышению конкуренции на рынке.

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