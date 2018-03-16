"Перестроилась под РФ": у нового омбудсмена нашли бизнес в Крыму

Новоназначенная Уполномоченным по правам человека, избранная в Верховную Раду от "Народного фронта" Людмила Денисова является одной из контролеров компании, которая после аннексии Россией полуострова была перерегистрирована на российскую налоговую.

Кроме того, ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний, передает Bihus.Info.

Как отмечается, до аннексии полуострова Денисова владела четвертью строительной компании "Крымжелезобетон". 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе согласно российскому законодательству.

Ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО "Триора", 25% уставного капитала которой внесла Денисова.

После оккупации, в ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания – "Севастопольмаринсервис".

Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко.

Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости.

Кроме того, младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

Журналисты проекта отмечают, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой 2015 и 2016 годы.

Ранее "Обозреватель" сообщал, как в Крыму обходят санкции, чтобы вести бизнес в оккупации.