Пересмотр тарифов 'Укрзалізниці' возможен только после реформирования, это должен решать НКРТ, – нардеп Скичко

Вопросом тарифов должна заниматься не "Укрзалізниця" как монополист, а отдельная структура – Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

По его словам, Министерство инфраструктуры обещало разработать проект закона о Нацкомиссии по вопросам регулирования транспорта.

Они проводили переговоры, вывесили в себя даже на сайте, но с момента отзыва прошло уже полгода, а документ так и не был зарегистрирован. Поэтому мы пошли своим путем – в августе зарегистрировали его от депутатского корпуса", – рассказал нардеп.

Он добавил, что по этому вопросу уже было проведено несколько рабочих совещаний и два круглых стола, а дальше проект закона будет обсуждаться на Комитете.

"Я буду со своей стороны максимально проталкивать его, потому что считаю, что это очень необходимый законопроект, базовый для отрасли. Значительная часть замечаний бизнеса мне кажется правильной, и я буду их отстаивать в комитете. Сейчас главное – пройти комитет, а дальше уже вынесение в зал", – рассказал Скичко.

Также народный депутат рассказал о своем видении вывода "Укрзалізниця" из кризиса. По словам политика, для этого нужно принять закон о железнодорожном транспорте и провести оптимизацию административного аппарата.

Он утверждает, что административный аппарат компании чрезвычайно раздут, также чрезвычайно раздутые зарплаты и много дублирующих функций. "Нужно проводить реформу "Укрзалізниці" непосредственно через разделение на разных операторов. И подготовку к этому можно проводить без принятия закона о железнодорожном транспорте", – добавил Александр Скичко.