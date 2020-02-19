Пересчитают все зарплаты: сколько получат украинцы с новыми налогами

В Украине уже в 2020-м налог на доходы планируют снизить с 19,5% до 15%. В результате работодатели, не меняя бюджет, смогут увеличить зарплаты сотрудникам.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Минфин анализирует возможность снижения ставки НДФЛ до 15% (сейчас 18+1,5%). Это один из шагов, которые правительство планирует для улучшения бизнес-климата", – заявили в пресс-службе ведомства.

Что это значит для простых украинцев? Сейчас, например, с "грязной" зарплаты в 20 тыс. грн нужно отдать государству 8,3 тыс. грн. Если налог снизят до 15%, то общая налоговая нагрузка снизится до 7,4 тыс. То есть можно будет "сэкономить" 900 грн, на которые можно будет увеличить зарплату.

Налоги в Украине

Другой пример: если вы сдаете в аренду квартиру за 10 тыс. грн и при этом не скрываетесь от налоговой, сейчас приходится отдавать 1,9 тыс., а по новым правилам – 1,5 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве благодаря ужесточению наказания за неуплату алиментов в 2019 году было взыскано более 358 млн грн.

Также в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. грн.

В аэропорту "Борисполь" 1 января пограничникам пришлось силой задерживать пассажира рейса в Дубай (ОАЭ), который оказался невыездным из-за неуплаты алиментов.

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