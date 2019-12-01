Пересчитают пенсии, подорожают доллар и газ: что ждет украинцев в декабре

В Украине последний месяц года запомнится подорожанием доллара, введением в оборот новых гривен и повышением пенсий. Кроме того, с началом зимы традиционно растут цены на газ.

Подробнее о том, как жизнь украинцев изменится в декабре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые цены на газ

Стоимость голубого топлива зимой растет. Холодает, растет потребление. А чем выше спрос, тем дороже товар. Сейчас в среднем семьи платят около 7 грн за кубометр. Цены могут отличаться зависимо от региона (разные расходы на транспортировку).

Газ в Украине Pixabay

Кабинет министров предложил фиксированную цену на всю зиму – около 8 грн за куб. То есть каждый кубометр подорожает примерно на 1 грн. "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – заявил премьер Алексей Гончарук в конце ноября.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает: такое подорожание связано в первую очередь с ситуацией на газовом рынке в Европе.

"Да, стоимость вырастет, и она должна вырасти. Нам надо понимать, что сезонное колебание цен будет происходить в соответствии с тем, как оно идет на европейском рынке. Зимой газ более дорогой, а летом дешевый. Но здесь надо смотреть в зависимости от колебания цены на спотовом рынке в Европе", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Пересчитают пенсии

Одно из самых приятных новшеств декабря – перерасчет прожиточного минимума. В результате вырастут и размеры пенсий. Так, размер минимальной выплаты повысят с 1564 грн до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пенсии в Украине Pixabay

К слову, самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 1497 гривен.

По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 72 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Дополнительные выходные

В последнем месяце 2019-го будет сразу два рабочих выходных. Так, 25 декабря (среда) будет выходной в связи с католическим Рождеством.

Выходные – 10 дней: 1, 7, 8, 14, 15, 22, 25 (среда), 29, 30 (понедельник) и 31 декабря (вторник).

В субботы 21 и 28 декабря будут рабочие дни. Таким образом украинцы компенсируют дополнительные выходные дни.

Новые деньги

Национальный банк Украины введет в обращение еще две новые монеты – номиналом 5 и 10 гривен. Запуск монеты в 5 гривен запланирован на 20 декабря 2019 года. Дата ввода в обращение металлических 10 гривен четко не определена – пока известно, что это произойдет в 2020 году.

На оборотных сторонах монет будут изображены те же персоны, что и на банкнотах – Богдан Хмельницкий на 5 гривнях и Иван Мазепа на монете 10 гривен. Монеты будут иметь равное обращение с банкнотами. Обменивать их будет не нужно. Однако постепенно НБУ бумажные 5 и 10 гривен выведет из оборота.

Новый курс доллара

Есть два варианта, что будет с курсом доллара в декабре, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Исходя из существующих тенденций рынка, динамику гривни можно прогнозировать исключительно дискретно", – рассказывает эксперт.

Первый – если до конца года сохранится приток валюты (иностранцы покупают долговые бумаги). В таком случае курс гривни сохранится в диапазоне 24-25 грн/$. “Эти средства нерезидентов и возврат активов будут поступать для оседания капитала в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли, концессионных проектов и других инвестиционных целей", – разъясняет эксперт.

Ситуация может даже улучшиться. Если, например, МВФ заявит, что готов подписать с Украиной очередную кредитную программу, или, например, после встречи "нормандской четверки" появятся предпосылки к развязке войны против РФ на Донбассе.

Во втором случае до конца года приток капитала может либо замедлиться, либо приостановиться. Тогда курс гривни может попасть в зону 26-27 грн/$. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует: сохранится высокий спрос нерезидентов на гособлигации, и активная продажа валюты накануне новогодних и рождественских праздников.

"В эти дни людям традиционно нужна гривня, они покупают подарки и накрывают праздничные столы. Среди негативных факторов – неопределенность с кредитом МВФ и высокий сезонный спрос на импорт энергоносителей. В целом, эти факторы будут уравновешивать друг друга. Доллар останется вблизи текущих уровней, будет колебаться в диапазоне 23,75-24,25 грн", – поясняет Иосуб.

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