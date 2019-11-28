Посчитают по сим-картам: в Украине проведут перепись населения по радикально новому методу

В Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, такая перепись обойдется на 2 млрд гривен дешевле, чем собирались потратить изначально (порядка 3,4 млрд гривен). Сэкономленные деньги пойдут на медицину.

Дубилет сообщил, что чаще всего чиновникам и социологом нужно немного данных о людях: информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст. При этом очень часто она нужна срочно.

"Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года", – объяснил необходимость "быстрой" переписи Дубилет.

Для этого в Кабмине возьмут данные о пользователях мобильных операторов, информацию из реестров о детях и пенсионерах, а потом проведут "калибрующие" соцопросы (чтобы понять, сколько в среднем сим-карт есть у одного украинца в разных группах).

"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос", – написал Дубилет.

Такой опрос будет дешевле, чем традиционная перепись. Поэтому в бюджете-2020 траты на него заложили в размере 1,4 млрд гривен, тогда как изначально собирались потратить 3,4 млрд грн. Результаты обнародуют в 2020 году.

Перепись населения Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине допускают проведение переписи населения Украины с использованием онлайн-инструментов.

Перепись населения проводится не только для установления численности жителей страны. Ее цель – собрать сведения об условиях жизни людей, оценить текущую социальную и экономическую ситуацию. Поэтому нельзя провести всеукраинскую перепись только по ID-картам – на многие вопросы невозможно найти ответы в документах. Об этом в эфире ObozTV предупредила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

В Украине в 2020 году пройдет перепись населения, в ходе которой будут спрашивать о наличии дома кухни, интернета и канализации.

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