"Перепись" лесов Украины: Верховная Рада поддержала важный законопроект

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о проведении в Украине национальной инвентаризации лесов.

Документ на заседании в среду, 5 февраля, поддержали 374 народных депутата, из них 233 – от фракции "Слуги народа". (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Авторы законопроекта отмечают, что за время независимости учет лесов в Украине проводился всего два раза: в 1996 и 2011 годах. И сейчас нет актуальной информации о лесах. "При этом, процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", – сказано в объяснительной записке.

Цель законопроекта – создать в Украине законодательные условия для проведения инвентаризации лесов. Для этого будут внесены изменения в Лесной кодекс.

Сколько будет стоить "лесная перепись"

Предполагается, что каждый год на инвентаризацию лесов нужно будет тратить около 9 млн гривен. В том числе, 2 млн – на содержание постоянного персонала, и 3 млн гривен – на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

В отдельные годы придется тратить от 7,7 млн до 12,6 млн гривен – это будет зависеть от необходимости покупки программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.

Защита лесов

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи заявили, что законопроект №0873 о запрете на сплошную вырубку лесов на горных склонах Карпатского региона снимает мораторий на проведение рубок и позволяет использовать для заготовки и вывоза гусеничные тракторы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук потребовал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу. Как пояснил глава Кабмина в Facebook, причина заключается в многочисленных случаях незаконной вырубки лесов в регионе.

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