Переговоры стран ОПЕК+ зашли в тупик: как реагирует нефть и чего ждать Украине

Члены Организации экспортеров нефти (ОПЕК+) не договорились по поводу необходимости продолжения рекордного сокращения добычи нефти в 2021 году, установленного еще во время первой волны пандемии COVID-19. В результате мировые цены на нефть эталонных марок в четверг, 3 декабря, поползли вниз.

Согласно данным Investing.com, цена нефти Brent опустилась на 0,3% – в 48,10 доллара за баррель, тогда как 2 декабря стоимость сырья этой марки выросла на 1,8%.

Американская нефть WTI подешевела на 0,4% – в 45,11 доллара за баррель, хотя в ходе торгов 2 декабря сырье подорожало на 1,6%.

В чем причина?

По данным издания, страны-члены Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией отложили на 3 декабря переговоры относительно политики добычи нефти в 2021 году. Ключевые игроки по-прежнему не могут договориться относительно уровня добычи и как бороться со слабым спросом на сырье на фоне новой волны коронавируса.

Отметим, что группа ОПЕК + настаивает на продолжении сокращения нефтедобычи на 7,7 млн баррелей в сутки, или 8% объемов мирового снабжения, хотя бы до марта 2021 года. Это позволило бы удержать цены на сырье. Однако после того, как прогнозы относительно быстрого утверждения вакцины от коронавируса спровоцировали в ноябре рост цен на нефть, некоторые производители усомнились в необходимости усиления нефтяной политики, которую поддерживает Саудовская Аравия-лидер ОПЕК.

Отметим, что мировые цены на нефть могут отразиться, в первую очередь, на ценах на бензин, 85% которого Украина импортирует. Например, обвал цен на нефть на мировых рынках в апреле 2020 года привел к удешевлению бензина на украинских заправках.

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