Переговоры с Россией о транзите газа: названа дата встречи

Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

Об этом сказал замминистра энергетики России Анатолий Яновский, передает "ТАСС". "Встреча потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", – сказал он.

Яновский позитивно оценил итоги предыдущей встречи, которая прошла 20 ноября. На ней стороны провели технические консультации и договорились, что на этой неделе продолжат переговоры и подведут итоги. Сейчас идет отработка корпоративных документов.

Новые переговоры по транзиту газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!