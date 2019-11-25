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25 ноября • обновлено в 16:23
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Переговоры с Россией о транзите газа: названа дата встречи

1.2т
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Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

Об этом сказал замминистра энергетики России Анатолий Яновский, передает "ТАСС". "Встреча потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду решим", – сказал он.

Яновский позитивно оценил итоги предыдущей встречи, которая прошла 20 ноября. На ней стороны провели технические консультации и договорились, что на этой неделе продолжат переговоры и подведут итоги. Сейчас идет отработка корпоративных документов.

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Новые переговоры по транзиту газа

Новые переговоры по транзиту газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Только видеосвязь,поскольку сидеть рядом с вонючим укроскотом западло
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