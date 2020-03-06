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6 марта • обновлено в 21:19
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/ Рынки и компании

Переговоры по сделке ОПЕК+ завершились провалом

5.8т
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Переговоры по сделке между странами ОПЕК+ 6 марта по сокращению добычи нефти завершились полным провалом.

Как сообщает Bloomberg, это может положить конец дипломатическому союзу между Саудовской Аравией и Россией.

Это означает, что в конце марта сделка ОПЕК+ может завершиться. В ее рамках страны ОПЕК и союзники, в том числе и Россия, более трех лет ограничивали свою добычу нефти, начиная с 2017 года.

Россия стала камнем преткновения: сделка ОПЕК+ провалилась

По словам участников переговоров, Россия отказалась углублять ограничение по добыче нефти.

"Россия попросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти", – сказал министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазру.

В то же время генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти.

Он отметил, что сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения. "Я оптимист, верю, что никто из группы не хочет расслабляться", – сказал он.

На совещании министров стран-участник ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это ограничение должно было действовать до конца 2020 года. Членам ОПЕК предлагалось сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а странам, которые не входят в картель – на 500 тысяч баррелей.

На фоне этих новостей нефть упала в цене более чем на 9% - марка Brent уже ниже $46 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок 6 марта упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Куни Чан
Куни Чан
Побузят и договорятся, мы же не какие нибудь xoxлы)))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Куни Чан, пока они договорятся нефть до какой цифры дойдет?)))) куда нам хохл ам до таких неандертальцев))))))))))
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