Россия стала камнем преткновения: сделка ОПЕК+ провалилась

Переговоры по сделке между странами ОПЕК+ 6 марта по сокращению добычи нефти завершились полным провалом.

Как сообщает Bloomberg, это может положить конец дипломатическому союзу между Саудовской Аравией и Россией.

Это означает, что в конце марта сделка ОПЕК+ может завершиться. В ее рамках страны ОПЕК и союзники, в том числе и Россия, более трех лет ограничивали свою добычу нефти, начиная с 2017 года.

По словам участников переговоров, Россия отказалась углублять ограничение по добыче нефти.

"Россия попросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти", – сказал министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазру.

В то же время генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил журналистам, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти.

Он отметил, что сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения. "Я оптимист, верю, что никто из группы не хочет расслабляться", – сказал он.

На совещании министров стран-участник ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это ограничение должно было действовать до конца 2020 года. Членам ОПЕК предлагалось сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки, а странам, которые не входят в картель – на 500 тысяч баррелей.

На фоне этих новостей нефть упала в цене более чем на 9% - марка Brent уже ниже $46 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок 6 марта упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года.

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