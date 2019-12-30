А результат? В Украине загадочно отчитались о завершении переговоров с "Газпромом"

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина и РФ в понедельник, 30 декабря, завершили переговоры по транзиту газу в Вене, не раскрыв при этом результатов обсуждения.

Короткое заявление появилось на его странице в Facebook. "Сегодня в 5:28 утра завершили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", – написал Макогон.

"Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного заключения межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", – добавил он, пообещав ответить на вопросы журналистов позже, когда у него появится физическая возможность это сделать.

Переговоры по газу: в Украине заявили о завершении Главком

Примечательно, что в России заявили, что переговоры по газу были сорваны и "Газпром" якобы пока не подписал мировое соглашение по всем судебным спорам с "Нафтогазом".

Позже в ОГТС уточнили: "Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить непрерывность транзита газа по украинской ГТС из РФ в ЕС с 1 января. Сейчас завершен 5-дневный переговорный марафон ОГТСУ и "Газпрома", о подписании окончательных документов речь еще не идет".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

Министр юстиции Денис Малюська показал фото из Вены, на котором он подписывает часть документов по транзиту газа.

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