Кремль продвигал прямые поставки: Оржель раскрыл детали "тайных" переговоров по газу с РФ

Россия на последних газовых переговорах с Украиной в Вене (Австрия) продвигала "пакетные договоренности", включающие, в частности, прямые поставки в страну голубого топлива.
Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который брал участие во встрече, заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Он подчеркнул, что о новом этапе переговоров европейские партнеры Украины были проинформированы.
Переговоры по газу с Россией
Коллаж
"Когда правительство начало работать, мы были в довольно сложном положении. На складах не было достаточно угля. Мы действительно могли попасть в так называемую газовую войну совсем в других условиях", – сказал министр о предусловиях встречи. По его словам, ситуация была исправлена, что поставило Украину в более сильную позицию на переговорах с россиянами.
"Никто не скрывает, что российская сторона предлагает "пакетную договоренность". Она говорит, что транзитный контракт, объемы, непосредственно прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция касательно исполнения арбитражного решения", – добавил Оржель.
Он отметил, что решение по переговорам в результате должно быть комплексным, "выработана общая позиция, которая будет приемлема для всех сторон".
Алексей Оржель
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Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
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