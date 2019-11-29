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30 ноября • обновлено в 00:51
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Кремль продвигал прямые поставки: Оржель раскрыл детали "тайных" переговоров по газу с РФ

1.8т
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Россия на последних газовых переговорах с Украиной в Вене (Австрия) продвигала "пакетные договоренности", включающие, в частности, прямые поставки в страну голубого топлива.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который брал участие во встрече, заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он подчеркнул, что о новом этапе переговоров европейские партнеры Украины были проинформированы.

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Переговоры по газу с Россией

Переговоры по газу с Россией

Коллаж

"Когда правительство начало работать, мы были в довольно сложном положении. На складах не было достаточно угля. Мы действительно могли попасть в так называемую газовую войну совсем в других условиях", – сказал министр о предусловиях встречи. По его словам, ситуация была исправлена, что поставило Украину в более сильную позицию на переговорах с россиянами.

"Никто не скрывает, что российская сторона предлагает "пакетную договоренность". Она говорит, что транзитный контракт, объемы, непосредственно прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция касательно исполнения арбитражного решения", – добавил Оржель.

Он отметил, что решение по переговорам в результате должно быть комплексным, "выработана общая позиция, которая будет приемлема для всех сторон".

Алексей Оржель

Алексей Оржель

Скрин видео

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Поставки газа в Украину Рынок газа
Персоны
Савик Шустер Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
видео Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины газ
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Mega Death
Mega Death
Xoxлам предлагают заработать, но эти нищие проститутки , даже не могут себе этого позволить , без разрешения хозяев))
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