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19 декабря • обновлено в 23:46
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/ Рынки и компании

Долг будет отдавать 5 лет: всплыли секретные детали договоренностей Украины и РФ по газу

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На переговорах по газу в Берлине 19 декабря якобы было предварительно договорено, что РФ покроет долг перед Украиной, образовавшийся после решения Стокгольмского арбитража, в товарном виде.

Об этом на своем Telegram-канале заявил бывший народный депутат, журналист Сергей Лещенко. Он ссылается на собственные источники.

"По одной из версий – в течение пяти лет поставляя [Украине] газ на указанную сумму", – написал Лещенко.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Хвиля

Напомним, по итогам многочасовых переговоров министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что стороны отработали окончательный протокол решения, который должен приблизить к подписанию финальных договоров. Сообщается, что соглашение будет доработано в ближайшие дни.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

  • В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Теги
транзит газа газ
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Транзит значит будет, на пять лет.
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