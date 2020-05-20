Пенсионные правила в Украине могут изменить: в Раде рассмотрят законопроект о стаже

Украинцам могут разрешить выходить на пенсию по "старым правилам" и для расчета размера выплаты использовать стаж за любые 60 месяцев до 2000 года. Соответствующий законопроект под номером 0972 рассмотрят на заседании Верховной Рады 20 мая.

В первой редакции в документе также говорилось, что женщины в возрасте от 55 лет, которых уволили и которые имеют хотя бы 30 лет стажа, могут досрочно выйти на пенсию, но размер выплаты за каждый месяц раньше срока уменьшат на 0,5%. Эти правила действовали до 1 января 2015 года. В таком виде документ поддержали нардепы еще в 2014-м, но тогда на тот момент президент Петр Порошенко вернул документ в Раду без своей подписи.

В новой редакции, которую готовили уже "Слуги народа", норму о досрочном выходе на пенсию исключили, при этом всем украинцам разрешили при расчете пенсии использовать "старые правила". Такая норма, согласно документу, должна действовать до 1 января 2022 года.

Что это может дать?

Предположим, двум украинцам с одинаковым стажем и заработком в течение всего периода их трудовой деятельности назначили пенсию по "старым" и "новым" правилам.

По "старым" правилам для исчисления пенсии украинец использовал свой заработок за 5 лет (60 месяцев) работы подряд до 1 июля 2000 года, который, допустим, в пять раз превышал средний заработок в Украине (коэффициент заработка 5 × 60 = 300), а также обязательно подал данные за весь заработок после 2000 года, допустим, 180 месяцев работы со средней зарплатой. Общая сумма коэффициентов заработков за 20 лет (240 месяцев) составит число 480 (300 + 180 = 480). Соответственно средний коэффициент заработка для исчисления пенсии составит цифру 2 (480/240 = 2).

По "новым правилам" можно было использовать данные за весь свой заработок за 15 лет (180 месяцев) работы после 1 июля 2000 года, равный среднему заработку в Украине. Соответственно, средний коэффициент заработка для исчисления пенсии второго лица составит цифру 1. То есть во втором случае размер пенсии будет в два раза меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.