Пенсионеры получают меньше двух тысяч, а чиновники ПФУ тратят 5 млрд – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Кабинет министров провалил стратегию повышения пенсий в Украине.

"Реального плана по пенсиям нет, может он где-то есть, но общество ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн. Индексация не проведена, пенсионный фонд остается неэффективной машиной, которая только на содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого пенсионеры и социально незащищенные задают один вопрос: "за что так с нами и что с нами будет дальше", – заявил Зеленский, выступая перед парламентом 4 марта.

Отметим:

премьер-министр Алексей Гончарук еще утром 2 марта говорил, что конкретной даты индексации пенсий нет, якобы такое решение только разрабатывается;

вечером того же дня министр соцполитики Юлия Соколовская на своей странице в соцсети презентовала будущую индексацию. Она пройдет с опозданием в полгода;

постановления об индексации Кабмин до сих пор не принял. Фактически, предложения министра – всего лишь предположения. А судя по словам Гончарука, премьер до сих пор не утвердил повышение;

индексация приведет к тому, что часть пенсионеров потеряет около 3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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