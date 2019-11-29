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29 ноября • обновлено в 10:41
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Придется менять законы: у Зеленского решились на серьезный шаг по пенсиям для "ДНР" и "ЛНР"

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Пенсии на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской области может доставлять ОБСЕ.

Об этом сказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает "Украинское радио". По его словам, для этого придется менять законы. Сейчас люди могут получать пенсии только на подконтрольных Украине территориях (им нужно пересечь линию разграничения и подтвердить свои паспортные данные). Но есть проблема с теми, кто физически не может выехать за пределы ОРДЛО.

"Эти вопросы ставились. Были предложения от ОГА, привлечения специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, но они действительно есть, они имеют право на получение пенсионного обеспечения, чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", – сказал Кириленко.

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Придется менять законы: у Зеленского решились на серьезный шаг по пенсиям для "ДНР" и "ЛНР"

Карикатура

По его словам, ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории.

"Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен лично быть идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то она должна быть предоставлена ​​на украинской территории украинским нотариусом (частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства", – сказал Кириленко.

Пенсии для Донбасса

Пенсии для Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

В Украине предлагают выплачивать пенсии жителям ОРДЛО. Речь идет более чем о миллионе человек. В Верховной Раде уже зарегистрировали проект закона, и если его примут, то отечественный бюджет поредеет минимум на 2 миллиарда долларов.

8 мая стало известно, что Кабинет министров может лишить социальных выплат и пенсий граждан Украины, которые получили российские паспорта в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Пенсия в Украине Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
пенсии ОРДЛО
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Скирда Женя
Скирда Женя
А вообще вот смотрите , пенсы, которых Порошенко ЛИЧНО "обокрал"!! Не ВАМ ваши "Слуги" поднимут пенсии а будут раздавать их пенсам в донецке, которые получают ДВЕ пенсии и вас-НАС Украинцев ненавидят!!!
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Скирда Женя
Скирда Женя
А обратно ОБСЕ будет ввозить взносы в пенсионный фонд и налоги!???
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