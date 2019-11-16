Павел Дуров инвестировал в криптобиржу, которая отмыла миллиарды: СМИ раскрыли детали

Павел Дуров был одним из вкладчиков скандально известной биткоин-биржи Wex (площадка BTC-e), которую в США подозревают в отмыве от 4 млрд до 9 млрд долларов.

Как сообщает ForkLog, в конце 2013 года будущий основатель мессенджера Telegram приобрел 2000 BTC по курсу $750, потратив на это $1,5 млн. После падения курса до $229 Дуров потерял две трети инвестиций. Однако к декабрю 2017 года стоимость актива выросла более чем в 20 раз и составила $35 млн.

Павел Дуров Teleprogramma.pro

Как следует из базы клиентов BTC-e/Wex, все это время биткоины Дурова в общем количестве 2070 BTC хранились на этой площадке. Основной аккаунт Дурова был привязан к его почте durov2005@gmail.com. Этот же e-mail использовался для регистрации британских юрлиц Telegram.

ForkLog

В 2018 году часть активов Дурова, хранившаяся в виде Wex-кодов, вместе с активами других вкладчиков Wex были утрачены. Биржа Wex появилась после краха BTC-e - крупнейшей русскоязычной биржи, которая работала с 2011 года.

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Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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