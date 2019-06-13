Пару месяцев – и вы в кредитной яме: быстрые займы дают под 620%, а условия скрывают

Певец Виктор Павлик, комик дядя Жора, обнаженные девушки модельной внешности круглосуточно с экранов телевизора призывают оформить микрокредит.

"Быстрые бабосики" обещают выдавать чуть ли не всем желающим. Но при этом даже незначительная задержка может стать первым шагом к долговой яме и угрозам.

OBOZREVATEL разобрался, что нужно знать перед тем, как оформлять микрокредит в Украине.

Условия кредита скрывают до последнего момента

Быстрые кредиты чаще всего выдают украинцам на сумму до 5-10 тысяч гривен и всего на месяц. Такие же условия предлагают и многие украинские банки. Но если во втором случае придется идти в финансовое учреждение еще и проходить верификацию (если уже есть долги, то кредитку могут не дать), то с "быстрыми кредитами" все куда проще.

Кредиты в Украине pixabay.com

Деньги выдают просто в интернете. И, как ранее подробно писал OBOZREVATEL, проверкой клиентов такие компании особо не утруждаются. В результате кредиты дают даже на чужие паспорта. Но и это не главная проблема.

Как работают микрокредиты:

условия кредитования скрывают до последнего момента;

в договорах прописывают кабальные условия с огромными штрафами и переплатами;

родственников должников разыскивают, должников запугивают;

в результате конечная стоимость кредита в год может составлять около 620%.

Для примера, OBOZREVATEL попытался найти условия предоставления кредита в компании "Алекскредит". На главной странице сайта – якобы калькулятор, которые подсчитает, сколько придется заплатить. Это аукционные условия для тех, кто получает деньги впервые.

Чтобы детальнее ознакомится с условиями, переходим на страницу с анкетой. Здесь нужно указать паспортные данные, место работы, привязать банковскую карту. Но в первую очередь система требует согласия будущего клиента на обработку персональных данных и подтверждения, что его ознакомили с условиями и правилами.

Правила действительно размещены в открытом доступе. А вот условий, в которых описывают штрафы, процентные ставки, пени и т.д, в открытом доступе нет. В службе поддержке "Алекскредит" пояснили: чтобы получить условия, нужно заполнить анкету. Что интересно, перед заполнением этой анкеты сразу же нужно подтвердить, что с условиями вы уже ознакомлены.

"Это, конечно же, грубое нарушения даже здравого смысла. Нацбанк никак не контролирует эти организации, поэтому делают все, что хотят. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных, называете ФИО, место работы, но не для того, чтобы оформить кредит, а чтобы получить условия по кредиту! А если окажется, что вас условия не устраивают, что будет с персональными данными?", – рассуждает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Он добавляет: чаще всего такими услугами пользуются финансово безграмотные украинцы либо те, кому по каким-то причинам не дают кредитную карту в банке. Если в банках за льготный период использования кредитных средств проценты вовсе не взимают, то в "Алекскредит" берут процент за каждый день использования средств. А по истечению месяца процентные ставки вырастают до более 50% в месяц (620% в год), кроме того, придется заплатить штрафы и пени. В результате сумма долга за короткий период вырастает в несколько раз.

Запугивали днем и ночью: как выбивают деньги

Алина узнала о том, что ее сестра задолжала "Алекскредит" 10 тыс. грн из СМС. В нем было сказано, что вскоре в квартиру родственницы придут для того, чтобы изымать имущество, а если она будет скрывать информацию о сестре, ей грозит тюрьма.

Позвонив по номеру, который был указан в сообщении, девушка попала на горячую линию "Алекскредит". "Там ответила женщина. Сразу начала на меня кричать: "как вам не стыдно, что вы не возвращаете кредит!". Я еле объяснила, что это не я, а сестра. Но женщина все равно хамила, и я просто бросила трубку", – вспоминает Алина.

Что интересно, "Алекскредит" в своем сообщении несколько раз, как минимум, манипулирует информацию. Дата, когда якобы придут арестовывать имущество – ложь. Ни одна компания не имеет права прийти и забрать чужое имущество. Только после решения суда о взыскании долга исполнительная служба имеет право инициировать арест и продажу имущества. Однако, во-первых, в суд "Алекскредит" подавать не спешит, так как таких должников огромное количество. Только в легальной банковской системе около половины всех кредитов не возвращают вовремя, процент по подобным "быстрозаймам" может быть значительно выше.

Во-вторых, судебные приставы, полиция даже после решения суда не могут просто так вломиться в квартиру или дом. Если не открыть двери, они не имеют права ничего делать. В Украине один из самых низких показателей исполнения судебных решений. Поэтому чаще всего даже после суда деньги кредитной организации не возвращаются.

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Также не соответствует действительности угроза тюремного срока из-за якобы сокрытия преступника. Более того, те, кто не возвращают кредиты, не являются преступниками. "Телефонные коллекторы" регулярно звонят должникам с требованием немедленно вернуть деньги, рассылают сообщения их родственникам, друзьям и коллегам. Делают все, чтобы без суда вынудить вернуть деньги.

Из-за штрафов, пени и новых процентных ставок долг растет каждый день и очень быстро увеличивается в разы. Более того, все это – согласно условиям договора, на которые клиент дает согласие. При этом сами кредитные организации деньги требуют вполне справедливо: тот, кому одолжили, обязан их вернуть. Однако с другой стороны, агрессивная реклама, сокрытие реальных условий договора, отсутствие жесткой верификации приводят к тому, что микрокредиты оформляют все подряд, не понимая ни условий, ни последствий.

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