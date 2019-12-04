Партнерство с Путиным, два паспорта и огромная зарплата жены: кому Зеленский доверил "Укроборонпром"

Новый глава "Укроборонпрома" гражданин Литвы Айварас Абромавичус планирует отдать на приватизацию часть предприятий, которые сейчас подчиняются концерну.

Нарушая закон, иностранец получил доступ к украинской гостайне, с нарушением стал гражданином и теперь занимается нашим военно-промышленным комплексом. При этом Айварас замешен в целом ряде скандалов и косвенно является партнером президента РФ Владимира Путина.

OBOZREVATEL публикует серию материалов о том, какие предприятия и кому могут быть проданы по решению Абромавичуса и почему литовец стал "серым кардиналом" новой власти.

В первой части мы детально расскажем о бизнесе литовца и о том, почему он не имеет права на гражданство Украины.

Бизнес с Путиным и хорошее место для жены

Айварас Абромавичус – один из основателей шведской компании East Capital, говорится в его официальной биографии. После того, как он ушел на работу в украинскую госслужбу, официально заниматься бизнесом он не может.

Но только официально. Партнер Абромавичуса по East Capital Ларс Петер Элам Хаканссон создал фирму "Агро-Регион Украина", откуда получает огромную зарплату жена Абромавичуса Екатерина Рыбаченко.

Декларация Абромавичуса

Согласно декларации литовца, его супруга получила "по совместительству" от фирмы Ларса Петера больше 29,1 млн грн зарплаты всего лишь за 2018 год. Или же она сверх важный сотрудник, либо же такие деньги она получает с учетом, что достанутся они не лично ей, а семье Абромавичуса.

Ларс Петер Элам Хаканссон – партнер Абромавичуса

Кстати, с помощью компании East Capital и Абромавичус и его супруга Рыбаченко фактически являются партнерами президента РФ Владимира Путина. Из отчета российского банка "Санкт-Петербург" известно, что компания владеет акциями финансового учреждения.

А из декларации Путина, которую во время избирательной кампании в 2018-м опубликовал российский ЦИК, выяснилось, что в этом же банке акции имеет и лидер государства-агрессора. "Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 13 счетов — 13 824 389,84 рублей. Кроме того, президент России владеет 230 акциями ПАО "Банк Санкт-Петербург", – говорится в сообщении о материальном положении Путина.

Отчет банка

Теперь же Абромавичус руководит важнейшим украинским консорциумом, от которого зависит способность защищать государство, отстаивать суверенитет и военную целостность.

Скандал с гражданством

Абромавичус еще в 2014-м возглавил Минэкономразвития и получил украинское гражданство по упрощенной процедуре. С того момента начался отсчет двух лет, когда он мог подать документ, что другого паспорта у него нет. Однако литовец и спустя пять лет остался гражданином двух стран.

По закону это является достаточным основанием, чтобы забрать у Абромавичуса паспорт. Президент Зеленский несколько дней назад заявил: "Честно говоря, я не знал, что он (Абромавичус. – Ред.) имел литовское гражданство до назначения. Я действительно не знал".

Фактически, человек с двойным гражданством получил доступ к украинской государственной тайне. Будучи министром он имел доступ к тайным данным, а сейчас, возглавляя "Укроборонпром", он владеет данными о военно-промышленном комплексе воюющей страны.

В Литве же вовсе считают, что их гражданин был обязан получить в Министерстве иностранных дел разрешение на то, чтобы занимать государственные и политические должности в Украине. А теперь, нарушив это правило, должен быть лишен гражданства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, издание Lietuvos Rytas опубликовало разъяснение судьи Конституционного суда Литвы, профессора конституционной юстиции Витаутаса Синкявичюса.

Он заявил, что гражданин Литовской Республики, который поступил на государственную службу другой страны, включая политические должности, и при этом не получил разрешения правительства Литвы, должен быть лишен гражданства.

Но не связь с Путиным, не два паспорта не помешали президенту Зеленскому доверить Абромавичусу важнейшую отрасль. А теперь Абромавичус готовит почву для масштабной приватизации предприятий "Укроборонпрома". И у такой реформы уже намечаются конкретные "бенефициары".

OBOZREVATEL обещает выяснить подробную информацию по каждому пункту нарушения Абромавичусом законодавства Украины.

1. Почему СБУ дала доступ гражданину другой страны к государственной тайне?

2. Почему при назначении Абромавичуса на должность контролирующие органы упустили тот факт, что у него имеется паспорт другой страны, что является прямым нарушением законодательства Украины?

3. Почему при назначении главы "Укроборонпрома" не была надлежащим образом расследована его связь с Путиным?

Мы собираемся получить от властей ответы по каждому пункту и обращаемся с официальными запросами в СБУ, ГБР, Минобороны, ОПУ. OBOZREVATEL будет информировать своих читателей о дальнейшем ходе событий.

Продолжение следует...

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