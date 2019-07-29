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"Паника!" Дания поставила под угрозу грандиозный проект Путина

3.6т Читать материал на украинском

Отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Датская компания, которая должна согласовать маршрут прокладки газопровода, медлит с принятием решения и не одобряет предложенные проекты. Один из собеседников издания отмечает, что Дания должна принять план строительства не позднее августа, ибо в противном случае запуск "Северного потока-2" не состоится до конца 2019 года, как это запланировано.

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"Это вызывает озабоченность, или даже панику", - сказал другой источник, близкий к проекту "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания, которая ранее отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

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Место
Дания
Тег
Северный поток - 2
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Молодец так держать.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Своевременный....Посмеяло...Животные...его запустят...Также как построили мост...А вы будете как всегда сосать.
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