Падение цен на нефть в апреле в Кремле признали самым тяжелым за всю историю

В России заявили, что апрель 2020 года оказался самым тяжелым месяцем для ее нефтяной промышленности за всю историю.

Об этом сказал глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, передает "Газета.ру". Он пояснил, что сейчас две трети населения Земли находится в самоизоляции, в связи с чем среди прочего сильно сократился спрос на заправках, потребление керосина в аэропортах и загрузки нефтеперерабатывающих заводов.

Падение цен на нефть

Так, на сегодняшний день, мировой спрос упал с более чем 100 млн барр/с до, по разным оценкам, 70-80 млн барр/с, то есть на 20-30 млн барр/с.

При этом пока непонятно, когда карантинный режим закончится, с какой скоростью будут восстанавливаться экономики и, соответственно, сниматься ограничительные меры и увеличиваться спрос, отметил министр.

"На мой взгляд, апрель окажется самым тяжелым месяцем, возможно, за всю историю нефтяной промышленности", – сказал Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).