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1 апреля • обновлено в 09:48
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Падение цен на нефть с начала 2020 года стало рекордным в истории

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Падение стоимости нефти по итогам первых трех месяцев 2020 года оказалось рекордным за всю историю. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI – на 66,5%.

При этом стоимость сырья продолжает снижаться. Стоимость июньских фьючерсов (контрактов о будущих поставках) на сорт Brent на Лондонской бирже к 8 утра по Киеву составила $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены по итогам торгов во вторник, передает "Интерфакс".

Стоимость нефти WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи немного поднялась – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за баррель.

Цены на нефть

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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