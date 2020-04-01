Падение цен на нефть с начала 2020 года стало рекордным в истории

Падение стоимости нефти по итогам первых трех месяцев 2020 года оказалось рекордным за всю историю. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI – на 66,5%.
При этом стоимость сырья продолжает снижаться. Стоимость июньских фьючерсов (контрактов о будущих поставках) на сорт Brent на Лондонской бирже к 8 утра по Киеву составила $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены по итогам торгов во вторник, передает "Интерфакс".
Стоимость нефти WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи немного поднялась – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за баррель.
Цены на нефть
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
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