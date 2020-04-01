Падение цен на нефть с начала 2020 года стало рекордным в истории

Падение стоимости нефти по итогам первых трех месяцев 2020 года оказалось рекордным за всю историю. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI – на 66,5%.

При этом стоимость сырья продолжает снижаться. Стоимость июньских фьючерсов (контрактов о будущих поставках) на сорт Brent на Лондонской бирже к 8 утра по Киеву составила $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены по итогам торгов во вторник, передает "Интерфакс".

Стоимость нефти WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи немного поднялась – на $0,03 (0,15%), до $20,51 за баррель.

Цены на нефть

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