Резервы бюджета РФ истощат нефтяные цены на уровне 20-25 долларов за баррель и то если в таком диапазоне они продержаться несколько лет под ряд.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский экономист Дмитрий Некрасов, комментируя падение цен на нефть, вызванное эпидемией коронавируса. По его словам, нынешней тренд приведет разве что к уменьшению экспортной выручки, но для экономики РФ это не смертельно.

"В бюджете 2020 цена на нефть заложена на уровне 42$ за баррель. Но нынешнее падение цен все-таки негативно сказывается на российской экономике. Будут меньше откладывать в кубышку, но денег на текущие расходы хватит. А если цена упадет ниже 40$ за баррель, придется тратить резервы. Их хватит на несколько лет. Чтобы их исчерпать и быть неспособным оплачивать текущие расходы, необходимо несколько лет нефтяных цен на уровне 20-25 долларов за баррель", – заверил экономист.

Цены на нефть

При этом он добавил, что российская экономика даже без всяких эпидемий пребывала в стагнации. Темпы ее роста в 2020 году будут около 0 или максимум 1%. Предпосылок для роста нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть марки Brent опустились ниже 50 долларов за баррель и продолжают падение. По мнению экономистов, для бюджета России это настоящая угроза и если такая динамика продолжится, выполнить главный финансовый документ РФ не удастся.

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