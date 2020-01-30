"Нет возможности!" Министр предложила украинцам самим откладывать на пенсии

Министр соцполитики Юлия Соколовская заявила, что в Украине пока нет возможности запустить накопительную пенсионную систему, а ожидания от нее у людей слишком высокие.

По ее словам, новый механизм вряд ли будет запущен в краткосрочной перспективе, передает Интерфакс-Украина. Сначала нужно создать его "дизайн": определить, кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно людям. Всего этого пока нет.

Соколовская отметила, что ожидания людей от этой системы "слишком большие", так как люди не до конца понимают, сколько средств будут иметь в итоге.

Пенсия в Украине

"Плюс накопления – это "длинные" деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" – в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период сможем ввести и накопительную систему", – сказала Соколовская.

При этом, по мнению министра, украинцы и сейчас могут откладывать деньги на будущее. "Я скажу такую вещь – нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать – это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", – считает Соколовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram