"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандала

В НБУ заявили, что их сотрудники, задержанные при получении взяток за помощь в получении лицензий на обмен валюты, не имели никакого отношения к Департаменту лицензирования.

Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает "НВ.Бизнес". По его словам, сотрудница, задержанная 7 ноября, являлась специалистом Юридического департамента.

"Более того, она занимала декретную должность и с 15 ноября планировалось ее увольнение в связи с выходом на работу основной сотрудницы. По информации прокуратуры Киева, она "сама предложила свою помощь" финансовому учреждению. Мы ждем дополнительную информацию от правоохранительных органов и только после этого сможем более подробно рассказать", – сказал Бевз.

А сотрудник НБУ, задержанный 29 октября, по словам Бевза, работает финансовым контролером в Департаменте обеспечения деятельности НБУ и отвечает за выдачу воды и товаров со склада. Поэтому в НБУ не понимают, как этот человек оказался замешан в историю с лицензированием.

"Оба эти случая квалифицированы как "мошенничество". То есть, люди, не имеющие отношения к процессам лицензирования, по словам правоохранительных органов, самостоятельно предлагали свои "посреднические" услуги. Хочу подчеркнуть, что они не являются сотрудниками Департамента лицензирования и никогда ими не были. Более того, следует отметить, что ни я, ни Екатерина Рожкова не знакомы с ними лично, и узнали их имена и фамилии уже после задержания. ... Параллельно с официальным расследованием мы начали собственное служебное расследование для того, чтобы понять, почему это произошло", – сказал Бевз.

Сотрудники НБУ попались на взятках

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 октября, в Киеве задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть 50 тысячами долларов, которые он требовал у предпринимателя за лицензию на обмен валюты.

А в четверг, 7 ноября, в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины при получении взятки в размере 15 тысяч долларов за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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