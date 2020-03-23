Отток капитала из России побил все рекорды

Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Согласно обзору компании BCS Global Markets, это рекорд оттока капитала за все время наблюдений, передает агентство "Прайм".
Кризис в России
"Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), $1,4 млрд. Таким образом, отток достиг исторического максимума", – сказано в публикации.
Это более, чем в два раза больше, чем из России вывели неделей ранее – тогда отток составил $590 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России в очередной раз обвалился рубль. Торги на Мосбирже в пятницу, 20 марта, завершились на отметке 79,93 руб./$. А за неделю стоимость доллара взлетела на 7,34 рубля.
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