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23 марта • обновлено в 16:40
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/ Рынки и компании

Отток капитала из России побил все рекорды

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Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

Согласно обзору компании BCS Global Markets, это рекорд оттока капитала за все время наблюдений, передает агентство "Прайм".

Кризис в России

Кризис в России

"Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), $1,4 млрд. Таким образом, отток достиг исторического максимума", – сказано в публикации.

Это более, чем в два раза больше, чем из России вывели неделей ранее – тогда отток составил $590 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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a alexeyon
a alexeyon
Отличная новость.
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Выводят из России и вкладывают в преуспевающую Украину с +40% ввп.
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Экономика Рынки и компании

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