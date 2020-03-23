Отток капитала из России побил все рекорды

Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

Согласно обзору компании BCS Global Markets, это рекорд оттока капитала за все время наблюдений, передает агентство "Прайм".

Кризис в России

"Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), $1,4 млрд. Таким образом, отток достиг исторического максимума", – сказано в публикации.

Это более, чем в два раза больше, чем из России вывели неделей ранее – тогда отток составил $590 млн.

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