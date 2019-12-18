Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна выступает против санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против российского газопровода "Северного потока-2".
Об этом Меркель сказала в среду, 18 декабря, отвечая на вопросы депутатов бундестага, сообщает немецкий сайт Focus.de. По ее словам, она не видит другого решения, кроме как решительно обсуждать американские санкций. "Я хотела бы отметить, что переговоры по газовому контракту сейчас ведутся с Украиной", – сказала Меркель.
В ответ депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", которая защищает Россию, заявил, что Германия в этом отношении "больше не действует суверенно, она регулярно отступает".
"Поэтому Германия не угрожает контрсанкциями. А это можно было бы услышать и на международной арене", – заявил представитель АдГ.
Меркель ответила: "Мы отступать не собираемся".
Меркель встала на защиту "газопровода Путина"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
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