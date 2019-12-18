Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна выступает против санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против российского газопровода "Северного потока-2".

Об этом Меркель сказала в среду, 18 декабря, отвечая на вопросы депутатов бундестага, сообщает немецкий сайт Focus.de. По ее словам, она не видит другого решения, кроме как решительно обсуждать американские санкций. "Я хотела бы отметить, что переговоры по газовому контракту сейчас ведутся с Украиной", – сказала Меркель.

В ответ депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", которая защищает Россию, заявил, что Германия в этом отношении "больше не действует суверенно, она регулярно отступает".

"Поэтому Германия не угрожает контрсанкциями. А это можно было бы услышать и на международной арене", – заявил представитель АдГ.

Меркель ответила: "Мы отступать не собираемся".

Меркель встала на защиту "газопровода Путина"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России.

В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.

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