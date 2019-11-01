"Отстают 12 месяцев": стало известно, из-за чего появилась дыра в бюджете Украины

В октябре 2019 года в Украине не выполнили план поступлений в бюджет на 7,8 млрд грн, при этом таможня отстает уже двенадцатый месяц подряд.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, в октябре таможня собрала 30,3 млрд грн вместо 36,1 запланированных – это -16,05% к плану. При этом, экономист отметил, что массовая контрабанда на границе как шла, так и идет.

Налоговая служба не выполняет план третий месяц подряд. Она собрала 28 млрд – это –2,4 млрд к плану (–8,02%). Поступления в местные бюджеты в октябре составили 25,3 млрд при плане 22,7. Показатель превысил прогноз на 11,5%. А единого социального взноса (ЕСВ) собрано 23,5 млрд грн. Это на 3,6 млрд грн больше, чем год назад (+18,18%).

"Госбюджет в октябре выполнен только на 90,06%, при плане 78,8 млрд грн собрали 70,9 млрд", – отметил Компаниец.

Компаниец также обнародовал итоги за десять месяцев 2019 года: поступление в бюджет не выполнено на 47,2 млрд грн (или -5,50% к плану). Отмечается, что вместо запланированных 810,7 млрд собрали только 857,9 млрд грн.

Налоговая служба собрала 359,1 млрд грн при плане 360,7 млрд грн (-0,43%); таможня – 263 млрд грн при плане 299,1 млрд грн (–12,06%); местные бюджеты – 230,5 млрд грн при плане 226,8 млрд грн (+1,59%). ЕСВ собрано 222,3 млрд грн, это на 38,5 млрд грн больше, чем год назад (+20,94%).

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами Владимир Компаниец

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами Владимир Компаниец

Госбюджет столкнулся с новыми проблемами Владимир Компаниец

Бюджет Украины не наполняют по графику

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года образовался дефицит в 21,9 млрд грн.

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

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