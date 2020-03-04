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4 марта • обновлено в 12:50
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Отставка Кабмина: стало известно о несогласных работать в новой команде

4.1т
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В Верховной Раде ходят слухи, что вероятные кандидаты на должности руководителей Минэкономики Роман Жуковский и Минагро Тимофей Милованов могут отказаться работать в новом Кабмине.

Об этом из кулуаров парламента в среду, 4 марта, сообщил журналист OBOZREVATEL. "Ходят слухи, что глава Минэкономики не согласен войти в Кабмин. Минагро тоже. Милованов и Жуковский якобы идут в отказ, не хотят работать в новом Кабмине", – сообщил журналист.

Напомним, во вторник OBOZREVATEL узнал, что по итогам закрытой встречи президента Украины Владимира Зеленского и фракции "Слуги народа" появилась информация, что Роман Жуковский (сейчас работает в Мировом банке) предложен на пост министра экономики вместо Милованова. А Тимофей Милованов якобы станет министром сельского хозяйства.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады в среду, 4 марта, увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Ожидается, что новым главой правительства станет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление о своей отставке с должности главы правительства. Об этом сообщил Telegram-канал "Правда Качури" и опубликовал фото самого заявления.

4 марта глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что речь о его отставке в связи с возможными увольнениями в Кабмине пока не идет.

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Автор
Андрей Довгань
Персоны
Роман Жуковский Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Чтобы мимнистром быть, так надобно уменье И разум ваш повеселее, - И вы, друзья, как ни садитесь, Все в министры не годитесь.
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