Отплата за Марс: Великобритания внезапно сняла часть санкций с России

Великобритания смягчила санкции против России из-за общей с ней марсианской космической программы.

Там внесли поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020. Как следует из документа, опубликованного в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза. Об этом сообщают "РИА Новости"

"Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020", – говорится в публикации.

В пояснительной записке сказано, что поставки в Россию можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.

Запуск станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного и российского десантного модулей, а также российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. Посадка на Марс запланирована на март 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий раз Евросоюз пошел на уступки России из-за марсианской программы в декабре 2016 года. Тогда ЕС вывел из-под санкций операции по закупке или продаже российского ракетного топлива гидразин, необходимого для полета на Марс.

Канцлер Германии Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

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