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3 октября • обновлено в 17:19
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Отплата за Марс: Великобритания внезапно сняла часть санкций с России

1.8т Читать материал на украинском

Великобритания смягчила санкции против России из-за общей с ней марсианской космической программы.

Там внесли поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020. Как следует из документа, опубликованного в законодательной базе королевства, изменения коснулись раздела о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Европейского союза. Об этом сообщают "РИА Новости"

"Поправки разрешают импорт в Россию "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запусков или заправки отдельных спутников, или для испытаний и полетов в рамках миссии ExoMars-2020", – говорится в публикации.

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В пояснительной записке сказано, что поставки в Россию можно осуществлять только при предварительном согласовании в соответствии с положением об антироссийских санкциях.

Запуск станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного и российского десантного модулей, а также российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. Посадка на Марс запланирована на март 2021 года.

Отплата за Марс: Великобритания внезапно сняла часть санкций с России

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий раз Евросоюз пошел на уступки России из-за марсианской программы в декабре 2016 года. Тогда ЕС вывел из-под санкций операции по закупке или продаже российского ракетного топлива гидразин, необходимого для полета на Марс.

Канцлер Германии Ангела Меркель после согласования "формулы Штайнмайера" заявила, что это стало предпосылкой для проведения саммита в "нормандском формате", однако не для снятия санкций против России.

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Тема
Санкции против России
Место
Великобритания
Теги
Марс санкции
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hunt andres
hunt andres
Пердаки у ка клов начинают дымиться))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
У нас у сэли, хлопци ужэ почты докопалы хыперлумпу Жмэрынка-Марс. Ну дэсять мэтрив прокопалы, потома бурячиха кончилась, но скоро аванс, такшо будэм на красной планее пэршыми - пэрэмога, пановэ.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че тут внезапного рагули? Все так давно делают, немцы.французы,голландцы,да короче все умные,вякнут про пидтримку свынарни,а сами бизнесом занимаются,вам рагулям хватает ""перемоги""скакать этих слов ,все довольны все смеются."санкции""продолжаются.
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