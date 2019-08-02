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В России назрела катастрофа планетарного масштаба: подсчитаны убытки от пожаров

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Россия оказалась мировым лидером по потерям от лесных пожаров. В 2018 году на ее территории выгорело 5,56 млн гектаров леса.

Такие данные приводятся в отчете немецкой компании Statista. Убытки страны практически в два раза больше, чем у Бразилии, оказавшейся на втором месте.

Согласно статистике, в Бразилии в прошлом году сгорело 2,95 млн гектаров деревьев. В Канаде — 2,1 миллиона, а в США — чуть более двух миллионов гектаров.

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В России назрела катастрофа планетарного масштаба: подсчитаны убытки от пожаров

statista.com

В России горит почти 3 млн га тайги

В России горит почти 3 млн га тайги

Twitter Arina

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири летом 2019 года горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

  • Дым от пожара дошел и до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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Место
Россия
Теги
пожар Россия лес
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