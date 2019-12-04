В Украине на 100% так и не стартовал отопительный сезон: где еще не включили тепло

В Украине к отоплению полностью подключена 21 область. При этом в других регионах есть проблемы.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Минрегиона в Facebook. В частности, в Запорожской области отопления нет в 2 учебных заведениях, которые сейчас на реконструкции. Их воспитанники ходят в другие учреждения. Ориентировочно тепло там дадут 10 и 15 декабря.

В Светловодске (Кировоградская область), где был сорван отопительный сезон у жителей более 120 домов, тоже практически решили все проблемы. Там тепла пока нет в восьми жилых домах и одном учебном заведении. Но тепло собираются дать в среду, 4 декабря.

Также в Полтавской области (в Решетиловском районе) не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочно их подключат 10 декабря. А в Киеве, где нет тепла в 4 домах, его собираются дать 6 декабря.

Где подключено тепло

Отопительный сезон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м. "Каждый украинец отныне может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

2 декабря министр энергетики Алексей Оржель заявил, что в Украине гарантирована цена на природный газ для населения на январь-апрель 2020 года составит 6,9 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.

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