Главная Новости
21 ноября • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Кремль угрожает Киеву газом: что об этом думают украинцы

Читать материал на украинском

Большинство украинцев не боится остаться без отопления, даже если Россия всерьез развяжет против Украины "газовую войну".

Об это люди рассказали в опросе, который провел OBOZREVATEL на улицах Киева. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Насколько я знаю, в Украине достаточно газа для наших потребностей, для потребностей населения. Поэтому мы обеспечены", – считает менеджер Виктория.

Новости
"Русский стиль!" В "Нафтогазе" высмеяли заявление Пескова о транзите газа

Многие из тех, с кем пообщался OBOZREVATEL, напомнили, что Украина имеет и свои газовые месторождения. Люди считаю, что при необходимости они нас могут подстраховать. "У нас же своего газа в Украине хватает. Только почему его не пускают в наши трубы? Где он девается?", – сказал пенсионер Владимир.

Другие сказали, что не переживают из-за российского газа, потому, что пользуются другим отоплением. "Я пользуюсь дровами, живу возле Киева. А газ надо, конечно. Надеюсь, что наши руководители как-то порешают", – сказал пенсионер Владимир.

Есть и те, у кого замены газовому отоплению нет. Поэтому газовых пакостей со стороны России они опасаются. "Конечно, я боюсь, потому, что альтернативного вида отопления у меня нет", – сказала частный предприниматель Ирина. "И я боюсь, – говорит пенсионер Александр. – Но газа я потребляю немного, поэтому, думаю, что проживу".

Также люди надеются на запасы в подземных хранилищах, которые Украина уже сделала. "Я думаю, что в Украине есть газовые запасы, которые мы можем использовать. Я вообще поддерживаю те моменты, которые есть у нас, чтобы использовать свой ресурс и рассчитывать только на себя. Украина способна это сделать", – сказала преподавательница Виктория.

Отопительный сезон

Отопительный сезон

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Тег
газ
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
18
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну что сказать? Опрос на эту тему не спроста затеяли ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Только дураки ничего не боятся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Действительно непонятно о чем думает эта бестолковая Россия? Украина добывает собственный газ в достаточном для себя количестве, по реверсу можно закупить газ дешевле, чем если его покупать напрямую у России, минуя посредников и вообще, куда эта Россия денется, транзит все равно будет, так сказали в США, а значит, Украина отсосет из трубы столько газа, сколько захочет, и Россия и пикнуть не посмеет, сразу засудят в Стокгольмском арбитраже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Миценко Андрей, Это был троллинг)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Миценко Андрей, ну зачем же газ из Европы возить ведрами, если в любое время можно отсосать его из транзитной трубы, а гражданам Украины поведать о реверсе из Европы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги