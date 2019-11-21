Кремль угрожает Киеву газом: что об этом думают украинцы

Большинство украинцев не боится остаться без отопления, даже если Россия всерьез развяжет против Украины "газовую войну".

Об это люди рассказали в опросе, который провел OBOZREVATEL на улицах Киева. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Насколько я знаю, в Украине достаточно газа для наших потребностей, для потребностей населения. Поэтому мы обеспечены", – считает менеджер Виктория.

Многие из тех, с кем пообщался OBOZREVATEL, напомнили, что Украина имеет и свои газовые месторождения. Люди считаю, что при необходимости они нас могут подстраховать. "У нас же своего газа в Украине хватает. Только почему его не пускают в наши трубы? Где он девается?", – сказал пенсионер Владимир.

Другие сказали, что не переживают из-за российского газа, потому, что пользуются другим отоплением. "Я пользуюсь дровами, живу возле Киева. А газ надо, конечно. Надеюсь, что наши руководители как-то порешают", – сказал пенсионер Владимир.

Есть и те, у кого замены газовому отоплению нет. Поэтому газовых пакостей со стороны России они опасаются. "Конечно, я боюсь, потому, что альтернативного вида отопления у меня нет", – сказала частный предприниматель Ирина. "И я боюсь, – говорит пенсионер Александр. – Но газа я потребляю немного, поэтому, думаю, что проживу".

Также люди надеются на запасы в подземных хранилищах, которые Украина уже сделала. "Я думаю, что в Украине есть газовые запасы, которые мы можем использовать. Я вообще поддерживаю те моменты, которые есть у нас, чтобы использовать свой ресурс и рассчитывать только на себя. Украина способна это сделать", – сказала преподавательница Виктория.

Отопительный сезон

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

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