Отопительный сезон: стало известно, в каких областях Украины еще нет тепла

Отопительный сезон в Украине полностью стартовал в пяти областях. А вот в Херсонской и Черновицкой люди до сих пор живут в холоде.

100% жилых и социальных объектов подключены в пяти областях - Винницкой. Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в Facebook.

Кроме того, 100% объектов социальной сферы (школы, больницы, садики и т.д.) отапливается в Житомирской, Николаевской и Сумской областях, по 99,9% – в Киевской и Хмельницкой областях.

"По подключению к отоплению объектов жилищного фонда – самый высокий процент в Житомирской (99,9%), Полтавской (99,9%), Черниговской (99,9%), Сумской (99,8%) и Ровенской (99,7 %) областях", – отметили в пресс-службе министерства.

При этом, согласно карте подключения к теплоснабжению, в Херсонской области к отоплению подключили 8% жилого фонда и почти 67% социального. А в Черновицкой и того меньше – в жилом фонде тепла нет, а социальный подключен на 12%.

Где начался отопительный сезон Минрегион

Где начался отопительный сезон Минрегион

Отопительный сезон в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко заявил, что благодаря программе мэрии Киева по энергоэффективности и "теплым кредитам" украинцы могут вдвое сократить расходы на отопление.

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