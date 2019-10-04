Сорвут отопительный сезон: в ДНР забили тревогу из-за подлянки террористов

Коммунальное хозяйство части Донецкой области, находящееся под контролем боевиков "ДНР", не готово к зиме. Высока вероятность, что отопительный сезон будет сорван.

Причина как в нехватке денег, которые оккупанты не платят коммунальщикам, так и в нехватке рабочих рук из-за массовых увольнений. Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов.

"Обещаннное поднятия зарплат работникам ЖКХ не произошло. Штат сотрудников неукомплектован, слесаря с объёмом работ не справляются, при этом, иногда работают до 21:00 (например, возле АС Крытый рынок г. Донецк). Не сложно догадаться о настроениях в коллективах с увеличившейся нагрузкой и не изменившейся зарплатой. В прошлом году подача отопления началась в конце октября. Хотя температура упала до +5 еще в начале месяца", – рассказал блогер.

По его словам, главно проблемой ЖКХ на оккупированных территориях были низкие тарифы. Однако, когда их подняли, больше денег коммунальщикам давать не стали – их обманули.

"Также в этой отрасли разграблена и изношена инфраструктура, коммунальные предприятия в упадке, отсутствуют материалы для произведения ремонта труб, через которые подается тепло. В реальности, в этом году люди смогут почувствовать горячие батареи ближе к середине ноября, и никто не застрахован от прорывов теплосети", – объясняет возможные последствия Баринов.

По его прикидкам, антирейтинг Пушилина в этом году высок как никогда. Так что Баринов не исключил, что в "ДНР" люди начнут открыто высказывать свое недовольство.

Как сообщал OBOZREVATEL, С 2020 года оккупанты будут лишать пенсий людей, которые не проживает на территории "ДНР" и не имеют местного паспорта.

Главари псевдореспублик "Л/ДНР" будут завышать количество населения при переписи, которая началась во вторник, 1 октября, чтобы Россия не могла сократить финансирование оккупированного Донбасса.

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