Отмена "Роттердам+" – одна из причин забастовки шахтеров, – Федерация работодателей

Одной из причин, приведших к кризису в энергоотрасли и массовых забастовок шахтеров, является отмена формулы "Роттердам+".

Об этом сообщается на сайте Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

"К катастрофическим последствиям в области привели, в частности, решение об импорте электроэнергии и угля из России, дискриминация тепловой генерации, попытки административно занижать цену на рынке, коррупция в государственной компании "Центрэнерго" и формирования огромных долгов, отмена действия формулы "Роттердам+", – говорится в сообщении.

В Федерации работодателей ТЭК отметили, что в результате таких действий власти на сегодня основные энергетические компании и предприятия работают или с убытками, или накопили огромные долги, а большинство шахт находятся в вынужденном простое. Уголь украинских шахт осталось ненужным для тепловой генерации, его запасы на складах ТЭС и шахт состоянию на 1 апреля 20202 года составляют около 2,8 млн тонн, что на 79% больше, чем в прошлом году и в 5 раз превышают норму.

В то же время напомнили, что при воздействии формулы "Роттердам+" угледобывающая отрасль стабильно работала, а шахтеры имели работу и получали зарплату.

"Формула "Роттердам+", действовавшей до 1 июля 2019 года, позволяла обеспечивать стабильную работу энергосистемы страны. Прозрачно определяя прогнозную цену на уголь, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей, она тем самым обеспечивала стабильную работу отечественной угледобывающей отрасли, позволяла загружать работой шахтеров и не накапливать долги по заработной плате, а также сдерживала рост тарифов", – отмечается в сообщении.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.