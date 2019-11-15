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15 ноября • обновлено в 22:17
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Открытие рынка земли: в "Слуге народа" объяснили пользу для украинцев

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Открытие рынка земли позволит украинцам получать больше денег за сдачу ее в оренду.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября.

"Это говорит о том, что сейчас при цене в 2 тысячи долларов человек, который получает 4 тысячи гривен в год в качестве арендной платы за землю, то он за 10 лет окупит эту недвижимость, которой является земля. Квартиру окупят тоже где-то за 10-12 лет.

То есть, это реальная стоимость земельных ресурсов. Открытие рынка приведет к тому, что возможность продать землю будет приводить к повышению арендной платы. То есть, не хочешь арендовать, то я продам. А это идет на пользу", – заявил он.

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Александр Дубинский

Александр Дубинский

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Открытие рынка земли, иллюстрация

Открытие рынка земли, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Темы
Рынок земли в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Александр Дубинский
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Рассуждение барыги. Основная масса, желающих продавать землю, живет в городах и понятие не имеет, что это такое.
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