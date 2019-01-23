''Открыли ящик Пандоры'': в России забили тревогу из-за долгов Чечни

В России решение Чечни списать неплательщикам 9 млрд рублей (136 млн долларов – ред.) долгов за газ запустило цепную реакцию, которая грозит колоссальными убытками экономике РФ.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский оппозиционный политик Илья Пономарев. По его словам, решение о списании долгов было принято не в Москве, а в Грозном, но никто не осмелился возразить, поскольку "Чечня всегда на особом положении".

Пономарев отметил, что с правовой точки зрения решение чеченских властей не идет вразрез с законами РФ.

"По российскому законодательству, если ты три года не платил, проходит срок давности обращения в суд, и даже если бы "Газпром" захотел эти деньги когда-нибудь востребовать с граждан, у него бы не получилось. Из-за этого действие носит сугубо символичный характер. В нем нет того, что кому-то что-то реально простили", – объяснил он.

Однако, как подчеркнул российский политик, именно символичность этого жеста привела к тому, что "сейчас куча российских регионов сказала – давайте вы нам тоже все это спишете".

"Они имеют право это сделать ровно на тех же самых основаниях. Это тот же самый закон – Уголовно-процессуальный кодекс, который действует на территории всей РФ. Там тот же самый срок давности и те долги точно так же безнадежны", – заявил он.

"Но представьте положение "Газпрома", где посчитали, что у него долгов на 170 млрд рублей – это примерно 3 млрд долларов. Соответственно, это прямые одномоментные финансовые потери. Пусть они чисто бухгалтерские, потеря дебиторской задолженности, тем не менее, она есть. А самое важное – это прецедент, потому что сейчас простили долги за газ, тем самым людям говорят – вы можете и дальше не платить. А есть еще электроэнергия, жилищно-коммунальные платежи. Это такой "ящик Пандоры", который, мне кажется, открыли сугубо случайно", – отметил политик.

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По словам Пономарева, россияне услышали, что можно в принципе не платить: "Кому-то можно, значит и мы тоже. Они не услышат, что это прощение долгов, которые безнадежны три года, просто услышат, что долги простили. Это будет приводить к волне неплатежей за коммунальное хозяйство".

Российский оппозиционер заявил, что если бы решение о списании долгов принималось в Москве, Грозному дали бы денег так, чтобы про это никто не узнал.

"То, что это было сделано так публично, и то, что это решение грозненской прокуратуры, говорит, что это, скорее всего, чистая самодеятельность на местах. Все в этой системе сейчас так боятся Кадырова, что генеральный прокурор просто не нашел сил одернуть региональное подразделение", – заключил он.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL,

Чеченская прокуратура подала судебный иск к "Газпрому". На основании иска Заводской районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд рублей.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чечня могла бы достигнуть большего, если бы ему выделили больше денег и "не мешали".

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