Отклонили все поправки: в Раде сказали, как идет работа над законом о рынке земли

Депутаты Верховной Рады по итогам утреннего заседания в четверг, 20 февраля, успели рассмотреть 1049 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли.

Это примерно 26% от общего количества. При этом все поправки, на которых настаивали их авторы, были отклонены. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Депутаты ушли на перерыв, после которого продолжат работу над законопроектом. Напомним, в среду глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предположил, что рассмотрение документа во втором чтении растянется на 2,5-3 месяца.

Рынок земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

Финальное голосование в Верховной Раде за закон о свободной продаже земли в Украине ожидается не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.

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