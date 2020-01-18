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19 января • обновлено в 00:08
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Откажутся от заводов ради зарплат: Найем рассказал о реформе "Укроборонпрома"

1.3т
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Во время реформы в "Укроборонпроме" государственному концерну придется отказаться от некоторых предприятий.

Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, передает "Радио Свобода".

"Это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам нужно будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", – рассказал Найем.

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Он не уточнил, от каких именно заводов планирует отказаться руководство концерна.

"Но сейчас цель, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, чтобы люди получали зарплату", – добавил он.

Найем анонсировал реформу "Укроборонпрома"

Найем анонсировал реформу "Укроборонпрома"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал вокруг заоблачной зарплаты Найема в "Укроборонпроме". В результате глава концерна урезал ее всем своим заместителям на 40%.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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