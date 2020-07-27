Отель "Днепр" в центре Киева превратят в казино? Кто стоит за крупнейшей сделкой

Отель "Днепр" на улице Крещатик в Киеве за 1,1 млрд грн купила якобы украинская компания. При этом официальный владелец поменялся всего за полтора месяца до аукциона, предыдущий собственник связан с игорным бизнесом, а тот, кто выдает себя за нового инвестора, получал деньги от российского олигарха.

О том, с кем связан новый собственник отеля и что с ним может быть – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто стоит за сделкой "века"

Сразу после продажи отеля "Днепр" компании "Смартленд" в СМИ появились новости о том, чтоза покупкой стоит депутат российской Госдумы Александр Бабаков. Буквально через несколько дней объявился якобы реальный новоиспеченный собственник – киберспортсмен Александр Кохановский.

По версии Кохановского, отель превратят в центр для киберспортсменов (профессионально играют в компьютерные игры). Но на самом деле, если внимательнее изучить компанию и связи "собственников отеля", за спинами киберспортсменов можно рассмотреть уши российских олигархов и воротил азартного бизнеса.

Итак, компанией "Смартленд" владеет некий Максим Терещук. Но, что интересно, компанию он получил буквально за месяц до самих торгов. Еще до 2018-го, согласно данным Opendatabot, компания принадлежала Ванхапелто Петтери.

До Терещука компанией владел Петтери. Выписка из реестра Opendatabot

В отличие от Кохановского, Петтери не скрывает, что зарабатывает на азартных играх. Официальный его статус – "профессиональный игрок в покер". Издание "Наші гроші" выяснило, что он связан с группой компаний "Olympic Entertainment Group", которая судится с Украиной из-за запрета азартных игр в 2009 году. Такая связь якобы доказывается участием Петтери в качестве комментатора и участника в фестивалях, которые организовывала группа компаний.

С другой стороны, через самого Кохановского, заявленного владельца отеля, также можно проследить связи с россиянами. Он – совладелец и директор DreamTeam (занимается управлением киберспортивными командами). Также он создал компанию ESForce, в которую российский миллиардер, известный своим лояльным отношением к президенту Владимиру Путину, Алишер Усманов инвестировал $100 млн.

Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, российские предприниматели очень заинтересованы в выход на украинский рынок азартных игр, который совсем вскоре станет легальным. В самом законе о легализации, который разработал скандальный бизнесмен Борис Баум, заложили определенные преференции для россиян.

Вполне возможно, что вместо обещанного центра для киберспортсменов в отеле "Днепр" создадут крупнейшее казино, деньги от которого будут распределяться между реальными заграничными бенефициарами.

С одной стороны, новый закон разрешает открывать казино в отелях. С другой же – если в "Днепре" действительно можно будет играть в азартные игры, то возникает логичный вопрос: зачем прикрываться компьютерными играми, если планируете зарабатывать на казино.

Россияне не могли официально купить "Днепр"

Если прикрытие киберспортом с учетом, что казино станут легальными, вызывает вопросы, то возможное прикрытие российских средств вполне можно понять. Дело в том, что по закону ни гражданин РФ, ни украинец за российские инвестиции купить отель в Киеве не мог.

С таким заявлением выступил и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. "Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, которые четко ограничивают, кто может подписать договор с государством", – цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

Отель "Днепр" tsn.ua

Чтобы выяснить происхождение средств покупателя, Фонд госимущества направил запросы в правоохранительные и другие государственные органы. Опираясь на выводы компетентных структур, будет принято решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона или нет.

"Сомнительный, из офшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Если вдруг выяснится, что победитель аукциона – россиянин или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли-продажи", – сказал Сенниченко.

Также он отметил, что независимо от результатов проверки залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается. Помимо того, Фонд госимущества внес предложение увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта.

"Вместе с Prozorro мы написали проект соответствующего постановления Кабмина. Эта инициатива позволит обезопасить государство от непорядочного инвестора, российского инвестора и от желания нечестных дельцов всевозможными способами пролезть в аукционы", – прояснил Сенниченко.