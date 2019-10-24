"Отдавать деньги Пушилину?" Сеть взорвало заявление Сивохо о пенсиях для "Л/ДНР"

Украинцев возмутила идея советника секретаря СНБО Сергея Сивохо "облегчить жизнь" пенсионерам на неподконтрольных территориях, переводя деньги прямиком на территорию "Л/ДНР".

Именно такой вывод сделали пользователи соцсетей из сообщения Сивохо в Facebook. В среду, 23 октября, рассказывая о проблемах жителей оккупированных территорий, он написал: "Прежде всего – это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги".

Сейчас украинцы на неподконтрольной части Донбасса могут получать пенсии, если только они зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (справка об этом действует 60 дней, ее нужно обновлять) и ездят за деньгами на подконтрольную территорию.

"Сергей, буду вам признателен если вы объясните как технически можна выплачивать выплаты на неподконтрольной территории, где нету ни украинской банковской системы, ни отделений пенсионного фонда? Это как? Подъедут фуры с мешками денег на линию разграничения, передадут условному Пушилину с просьбой раздать пенсионерам? Может так же объясните, как взымать налоги на не подконтрольных территориях? Кстати жители оккупированных территорий получают пенсии, но на контролируемой территории Это естественно. Буду признателен за ответ. Только не в стиле "они работали и заработали", а чисто технически, как это возможно?", – написал под постом Сивохо Дмитрий Кардаш.

Блогер Роман Шрайк попытался грустно пошутить: "Есть идея – разбрасывать деньги над лднр с вертолетов. просто и без очередей. Как вам?".

Другие предложили Сивохо иной способ решения неудобств с блокпостами.

"Чтобы легче было проходить посты и т.д., лучше бы иx не было! Проси путиняру забрать своих бандюг с нашей земли! Никто пенсии выдавать не будет оккупированным территориям! Украина платит украинцам, своим гражданам! Работай над тем, чтобы моск*лятину выгнать! И учи государственный язык, госслужащий!", – написала Мария Барчук.

"А Сивохо точно украинский политик? Не ДНРовский, часом? А то пока все предложения по деоккупации звучат как "Облегчим сепарам жизнь". Добрый Фей, иди назад в КВН", – высказался Дмитрий Иванов.

Также люди заметили, что Пенсионный собирает деньги с налогов, которые платят работающие на какой-то территории граждане. Тогда как неподконтрольные части Луганской и Донецкой областей таких выплат не делают.

"На оккупированных Россией территориях украинское государство не может выплачивать пенсии и осуществлять свое конституционное право. Налоги не уплачиваются, с чего выплачивать пенсии. Виновата в этом Россия как оккупант. Вот это и надо объяснять. Она и должна... Если украинцы покинули оккупированные территории, то Украина должна их обеспечить. Другого нет. Сивохо должен обращаться с требованиями по оккупированным территориям в Россию", – написал Константин Платонов.

В таком же ключе под постом Сивохо высказался и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк: "Пенсионеры не должны вообще стоять на блокпостах. Мы не платим пенсии жителям оккупированных территорий. Это – обязанность оккупанта".

Как сообщал OBOZREVATEL, новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

Ранее бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя планы нынешнего Кабмина возобновить пенсионные выплаты в ОРДЛО, заявил, что это может привести к вечному конфликту.

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