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8 октября • обновлено в 17:32
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Отберут деньги у "Газпрома": Кабмин приготовил России "газовый сюрприз"

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Кабинет министров Украины поручил украинским компаниям обеспечить Молдову импортным газом из Европы в обход "Газпрома".

Такое задание для "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и "Винницагаза" появилось в распоряжении правительства от 29 сентября на сайте Кабмина.

"Акционерным обществам "Нафтогаз" и "Укртрансгаз", ОАО "Винницагаз", Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласию), принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилев-Подольский Винницкой области для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдовы газа из ЕС без участия публичного акционерного общества "Газпром", – сказано в документе с подписью премьер-министра Алексея Гончарука.

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Город Могилев-Подольский находится на границе с Молдовой.

Могилев-Подольский на границе с Молдовой

Могилев-Подольский на границе с Молдовой

Отберут деньги у "Газпрома": Кабмин приготовил России "газовый сюрприз"

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина полностью подготовилась к отопительному сезону, накопив более 20 млрд кубометров газа в хранилищах.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении.

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Тема
Рынок газа
Место
Молдова
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
какой импортный газ что вы мелете это все российский газ не выдумывайте чепуху сама украина реверсом покупает российский газ
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Антошин Денис
Антошин Денис
В Молдове не такие дураки, чтобы покупать тот же российский газ только у посредника и дороже, как это делают в Украине. Над заголовком статьи, да и над самой идеей можно посмеяться
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