Остановят "Северный поток-2": Зеленский рассказал о планах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Он уверен, что американский коллега единственный, кто может остановить строительство трубопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "112"."Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "– ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом – ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом – ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – заявил президент Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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