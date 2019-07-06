Остановят "Северный поток-2": Зеленский рассказал о планах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Он уверен, что американский коллега единственный, кто может остановить строительство трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "112"."Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "– ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом – ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом – ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – заявил президент Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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