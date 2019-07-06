ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Рынки и компании

Остановят "Северный поток-2": Зеленский рассказал о планах с Трампом

18.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Он уверен, что американский коллега единственный, кто может остановить строительство трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "112"."Этот вопрос (строительства "Северного потока-2 "– ред.) решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в ПАСЕ. Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом – ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом – ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – заявил президент Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
38
129
Смешно
6
Интересно
7
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Камдессю Мишель
Камдессю Мишель
А зачем нам через свою ГТС качать страшный агрессорский газ?! Наоборот, скорее бы построили и качали в обход нэньки! Нам не треба жодного кубомэтру)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Харченко Владимир
Харченко Владимир
Камдессю Мишель, А почему это он страшный?Газ,как газ,горит хорошо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Камдессю Мишель
Камдессю Мишель
Ты для начала с ним встреться)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Конечно же остановит!!! Если кто забыл: хох-ляцкие свиньи уже построили ЧЕТЫРЕ!!! подводные лодки, отменили ЧМ-2018 в России, запустили "хайперлуп", ежегодно сдают по ПЯТЬ!!! новых аэропортов и провели первые испытания хох-ляцкой атомной бомбы!
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Блоги / мнения

ads pixel