Россия тоже пострадает: вскрылись потери от остановки транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского газа грозит большими финансовыми потерями России, Украине и Евросоюзу.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете, передает "Лига.Бизнес". Там пришли к выводу, что в случае "нулевого транзита" пострадают все стороны, но Россия – особенно.

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Кто сколько может потерять в первом квартале 2020 года:

"Газпром" – 3,4 млрд евро из-за сокращения поставок;

Европейские потребители – из-за повышения цен должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше, или на 2,1 млрд евро , в случает морозов и сбоев в поставках;

Украина – около 0,5 млрд евро из-за потери доходов от транзита.

Подсчитаны потери от остановки транзита газа

Кроме того авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта.

"Стоимость этого ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", – отмечают в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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