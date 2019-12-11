Россия тоже пострадает: вскрылись потери от остановки транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского газа грозит большими финансовыми потерями России, Украине и Евросоюзу.
Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете, передает "Лига.Бизнес". Там пришли к выводу, что в случае "нулевого транзита" пострадают все стороны, но Россия – особенно.
Кто сколько может потерять в первом квартале 2020 года:
"Газпром" – 3,4 млрд евро из-за сокращения поставок;
Европейские потребители – из-за повышения цен должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше, или на 2,1 млрд евро, в случает морозов и сбоев в поставках;
Украина – около 0,5 млрд евро из-за потери доходов от транзита.
Подсчитаны потери от остановки транзита газа
Кроме того авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта.
"Стоимость этого ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", – отмечают в исследовании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
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Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
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"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
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Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
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