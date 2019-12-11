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11 декабря • обновлено в 10:56
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/ Рынки и компании

Россия тоже пострадает: вскрылись потери от остановки транзита газа через Украину

1.3т
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Прекращение транзита российского газа грозит большими финансовыми потерями России, Украине и Евросоюзу.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете, передает "Лига.Бизнес". Там пришли к выводу, что в случае "нулевого транзита" пострадают все стороны, но Россия – особенно.

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Кто сколько может потерять в первом квартале 2020 года:

  • "Газпром" – 3,4 млрд евро из-за сокращения поставок;

  • Европейские потребители – из-за повышения цен должны будут заплатить за газ на 1,5 млрд евро больше, или на 2,1 млрд евро, в случает морозов и сбоев в поставках;

  • Украина – около 0,5 млрд евро из-за потери доходов от транзита.

Подсчитаны потери от остановки транзита газа

Подсчитаны потери от остановки транзита газа

Кроме того авторы исследования считают, что Россия и Украина столкнутся еще и с репутационными потерями, в зависимости от того, кто будет считаться ответственным за прекращение контракта.

"Стоимость этого ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", – отмечают в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
транзит газа газ Газпром
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Николенко Саша
Николенко Саша
Оп! Мocкалы втратят бильше всих! Це перемога! Коля, звони фельдмаршалу Сёме Семенченко, бери ножовки, пошли пилить трубу)
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну скажем так, транзита в 0 не будет. Есть "Серверный" и "Турецкий" потоки. А еще есть "Сила Сибири" и СПГ.
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