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Остановка "Северного потока-2": в России сделали нервное заявление

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В РФ уверены, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует нормам международного, национального, морского и экологического права.

С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передают "Вести". По его словам, юридические основания для приостановки или отмены строительства проекта "просто отсутствуют".

Венедиктов заявил, что противники "Северного потока-2" якобы "прибегают к средствам вне правового поля", чем угрожают международной экономике.

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Строительство "Северного потока-2"

Российская газета

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
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ivanov koly
ivanov koly
а по какому праву россия шантажировала газом европу. американцы будут накладывать санкции по праву сильного. русским только такой язык понятен
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