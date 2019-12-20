Осталось три вопроса: в России рассказали, почему до сих пор не поглотили Беларусь

Объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
Это признали по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге, сообщил "Интерфакс-Запад". "У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это нефть, газ и налоги", – заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
По его словам, это последние трудности, которые осталось решить, чтобы финализировать все "дорожные карты" будущего объединения. Он добавил, что полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.
Беларусь и Россия не могут договориться
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
20 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с словами главы России Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о Союзном государстве они не выполнили многие его пункты.
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