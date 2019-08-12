Остановились все станции: в оккупированном Крыму произошло новое масштабное ЧП

В оккупированном Крыму город Керчь остался без питьевой воды. Причина - в поломках на насосных станциях.

Проблема есть и с откачкой стоков из канализации. Об этом сообщают местные СМИ.

"С середины ночи 12 августа половина Керчи осталась без воды. Как сообщили в водоканале, произошли сразу две серьезные аварии – на канализационной насосной и на водоочистной станции", – пишет Керчь.ФМ.

Сообщается, что воду горожанам будут давать на водовозках. Их на весь город четыре штуки.

В Керчи раздают воду kerch.fm

"Поломка произошла на водонасосной станции в поселке Бондаренково: вышел из строя старый насос. На данный момент в керченском водоканале рабочие своими силами пытаются восстановить насос. Если им это удастся, керчане получат воду приблизительно в 18 часов", – со ссылкой на слова коммунальщиков пишет KERCH.COM.RU.

Если отремонтировать не получится, то новые водонасосные станции в Керчь будут везти аж с Красноперепопа и Феодосии. Издание сообщает, что в этом случае воду дадут лишь во вторник, 13 августа.

В Керчи из-за аварии воду развозят водовозки kerch.fm

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму произошел новый масштабный блэкаут. В частности, об отключении электричества сообщают жители города Евпатория.

Тем временем жители Крыма в соцсетях жестко ставят на место россиян, желающих приехать на оккупированный полуостров в поисках дешевой и легкой жизни.

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