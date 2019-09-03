"Ощадбанк" отсудил сотни миллионов у крупного должника

"Ощадбанк" отсудил у холдинга "Агроинвестгруп" 265 млн грн. Его владельцы находятся в розыске.

Такое решение в пользу финучреждения принял Хозяйственный суд Одесской области, сообщают в пресс-службе банка.

"27 августа 2019 Хозяйственным судом Одесской области принято решение о взыскании в пользу Сбербанка с ООО "Ист Оилс Украина" (группа компаний "Агроинвестгруп") и поручителей - физических и юридических лиц, среди которых конечный бенефициар Кучеренко М.Ф., задолженности в сумме более 265 млн. грн. После вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения", – сказано в сообщении.

В "Ощаде" добавляют, что за последние четыре года банк получил около 7200 судебных решений в свою пользу. В его пользу уже взыскано деньгами и имуществом около 7,07 млрд грн.

Владельца агрохолдинга Николая Кучеренко и его сына Виталия полиция ищет с весны 2019 года. Их подозревают в присвоении или растрате имущества, совершенном в особо крупном размере.

Николай Кучеренко в розыске wanted.mvs.gov.ua

Ощадбанк выиграл суд у "Агроинвестгруп"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Никопольский завод ферросплавов", принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ.

Тем временем в конце августа детективы НАБУ получили доступ к документам, которые касаются правовой стратегии ПриватБанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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